En el marco de Octubre Rosa, distintas instituciones de General Alvear llevan adelante una serie de actividades destinadas a concientizar sobre la importancia de la prevención, detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento del cáncer de mama.

La jornada central se realizará el próximo lunes 19 de octubre, con una caminata, stands informativos y acciones para facilitar el acceso a los controles médicos.

Esta actividad comenzará a las 10:00 h con una caminata desde la sede de OSEP, ubicada en Avenida Libertador Norte, hasta el Paseo de los Artesanos, allí se instalarán stands de diferentes instituciones, donde se brindará información, asesoramiento y herramientas para promover el cuidado de la salud.

Entre las propuestas se encuentra la participación de la Coordinación de Mujer, dependiente de la Dirección de Familia, que ofrecerá un espacio de prevención, acompañamiento y cuidado.

También se sumarán equipos del área de Salud, agentes sanitarios, profesionales de obstetricia y representantes de OSEP.

Uno de los ejes principales de la campaña será facilitar el acceso a los estudios mamarios, durante la jornada, las profesionales estarán realizando pedidos médicos y otorgando turnos para mamografías en el Hospital Enfermeros Argentinos, esta iniciativa también contempla actividades en los distritos.

El 30 de octubre se realizará una actividad de cierre de la campaña en un espacio comunitario del departamento.