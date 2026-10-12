General Alvear continúa consolidándose como sede de grandes encuentros deportivos. En esta oportunidad, el departamento es anfitrión de la segunda edición del Torneo Andino Internacional de Clubes de Básquetbol, una propuesta que reunirá a 30 equipos de distintos puntos de la provincia, de la región de Cuyo y de Chile.

Con el acompañamiento del Municipio y el trabajo conjunto de las instituciones deportivas, la competencia se desarrollará hasta el domimgo 18 de octubre, en las canchas del Polideportivo Deportistas Alvearenses, Universo Deportivo y el Instituto San Antonio, con partidos simultáneos en las categorías femeninas y masculinas.

Luis Lucero, profesor referente de la organización, destacó la importancia de volver a recibir este encuentro en el departamento: “volvemos a ser anfitriones, ciudad anfitriona por excelencia del deporte y en especial del básquetbol”, expresó.

Esta segunda edición incorpora la categoría U19, ampliando las oportunidades de participación para los jóvenes deportistas, desde U13 hasta las divisiones superiores. Además, la categoría U13 tendrá modalidad mixta, una iniciativa que promueve la integración y el desarrollo del básquetbol desde las edades más tempranas.

Durante las jornadas, las familias y el público podrán acercarse a disfrutar de una competencia que combina el nivel deportivo con la integración y la fraternidad entre clubes.

“Es una actividad linda, de mucha fraternidad”, finalizó Lucero, invitando a la comunidad a acompañar este importante evento deportivo que vuelve a posicionar a General Alvear como punto de encuentro para el básquetbol regional.

Para conocer más sobre el torneo, seguir el desarrollo de la competencia y acceder a las novedades, se puede visitar la cuenta oficial de Instagram de la organización: https://instagram.com/visionbasquet