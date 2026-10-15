Este domingo, a partir de las 16 horas, la Plaza San Martín de Bowen será el punto de encuentro para disfrutar de una gran mateada folclórica, con música, danzas y propuestas pensadas para compartir una tarde en familia, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

La actividad es organizada por la Academia de Danzas La Querencia, con el objetivo de reunir a quienes comparten la pasión por el folclore y generar un espacio de encuentro para disfrutar de las tradiciones argentinas.

El delegado de Bowen, Luis Gergeluk, y Flavia Rodríguez, profesora de danza del grupo La Querencia, brindaron más detalles sobre la propuesta, que contará con la participación de 15 grupos y 7 academias de danza de Bowen, General Alvear y San Rafael. Durante la jornada también se realizarán concursos de chacareras y sorteos, sumando entretenimiento y participación para los asistentes.

La invitación está abierta a toda la familia: acercarse con reposera y mate, disfrutar de los espectáculos y compartir una tarde al ritmo de nuestras danzas tradicionales en la Plaza San Martín de Bowen.