La víctima fue identificada como B.G de 33 años.
Un llamado al 911 alertó sobre un robo en una vivienda ubicada en Mitre 1200, barrio SMATA I.
La víctima manifestó que se había retirado y cuando regresó constató que personas desconocidas habían ingresado tras escalar una medianera y acceder por una ventana de una habitación que no contaba con medidas de seguridad.
Del interior sustrajeron una computadora portátil HP gris con su cargador, un cargador de teléfono y varios productos de higiene personal.
La ayudante fiscal dispuso realizar las medidas de rigor.