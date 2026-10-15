En Casa Salonia se realizó la entrega de premios de la cuarta edición del Concurso Literario Cartas a Alguien, organizado por la Dirección de Cultura y el taller literario La Hoja.

El encuentro reunió a participantes y referentes de la literatura en torno a una propuesta que, este año, adquirió alcance nacional y recibió cerca de 100 cartas de distintos puntos del país.

El certamen invitó a los participantes a compartir sentimientos, recuerdos y palabras que alguna vez quedaron pendientes. Norma Nieto, integrante del jurado junto a Gladys Rocasalvo y María García de Carrión, destacó la respuesta de los escritores y la calidad de las obras recibidas. “Nos llamó mucho la atención la convocatoria, con una elevada calidad literaria que nos sorprendió”, señaló.

El primer premio fue para María Sofía Abarca, de Guaymallén, Mendoza, por su carta «Madre, he perdido la cabeza». La obra presenta una historia original en la que el cóndor del acceso a Mendoza, decapitado por una tormenta en febrero de 2021, le escribe a su madre para contarle cómo se encuentra y expresarle sus deseos de reencontrarse con ella.

“Estoy muy emocionada y muy agradecida”, expresó la escritora al recibir el reconocimiento. Sobre su obra, agregó que aborda una temática que la conmueve y que “conecta mucho con Mendoza y con nuestras tradiciones”.

Profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, María Sofía, retomó la escritura a fines de 2023 y destacó la importancia de que el certamen haya ampliado su convocatoria a escritores de todo el país. También invitó a participar de las próximas ediciones.

A través de este certamen, la Municipalidad de General Alvear continúa acompañando a quienes encuentran en la escritura una forma de expresar sus sentimientos, compartir sus historias y conectar con otros a través de las palabras. Una propuesta que, con el impulso del taller literario La Hoja, sigue creciendo y abriendo nuevas oportunidades para la literatura local.