Las persistentes precipitaciones e inestabilidades meteorológicas que afectan a distintas regiones productivas de la Argentina comenzaron a impactar de lleno en el abastecimiento y la cadena de precios de frutas y verduras.

Omar Carrasco, presidente y referente de la Unión Frutihortícola Argentina (Región Cuyo), trazó un preocupante panorama sobre las consecuencias del fenómeno climático en la oferta de hortalizas y frutas de carozo, advirtiendo sobre incrementos desmedidos que ya se reflejan en los mercados concentradores.

El dirigente gremial señaló que el pimiento rojo cuadruplicó su valor en apenas una semana, citó subas de más del 500% en el zapallito y alertó sobre la proliferación de plagas, pérdidas de producción y demoras en el transporte marítimo internacional.

Inundaciones en las provincias del norte y la disparada de precios en hortalizas

Carrasco explicó que las proyecciones negativas que el sector venía anticipando semanas atrás comenzaron a materializarse de manera directa en el campo. «Hay varios productos que están volando en los precios. Lo que anticipábamos hace 15 o 20 días de lo que se venía recién está comenzando, y hay varios productores que están preocupados de verdad; esta vuelta no es para tomarla a la ligera porque es un tema bastante delicado», expresó con preocupación.

«El pimiento rojo es un claro ejemplo: hace una semana atrás el cajón valía entre 30 mil y 35 mil pesos, y hoy se ubica en 115 mil pesos, es decir que se cuadruplicó el precio en pocos días», afirmó.

«Acá en la región no hay producción local en este momento y desde Tucumán no se puede entrar a la chacra a sacar ni papa, ni pimiento, tampoco berenjena y zapallito. Si sigue lloviendo, la situación se puede complicar aún más», anticipó.

«Si se moja mucho la flor del zapallo, la planta se pudre automáticamente. El zapallito estaba entre 8 mil y 10 mil pesos la caja una semana atrás y hoy estamos hablando de 50 mil a 55 mil pesos», aseguró.

«La acumulación de lluvia y humedad hace que las plantas de verdeo estén floreciendo antes de tiempo, por lo que no van a dar producto comercializable de calidad», agregó.

Riesgos en las frutas de carozo, la vid y la amenaza de plagas en la región

Al evaluar el impacto de las condiciones meteorológicas en la Región Cuyo, el titular de la Unión Frutihortícola indicó que, si bien Mendoza y San Juan registran una situación comparativamente más liviana que el NOA y el Litoral, la fruticultura local enfrenta un escenario sumamente complejo. «Lo que es fruta de carozo es de lo más afectado ahora: la cereza y el durazno, que es todo lo que va a comenzar a salir en esta época, está bastante complicado para sacar buena mercadería», dijo al respecto.

«A los productores les va a costar cosechar y les va a costar vender la fruta porque no va a estar al 100% como todos esperan. Además, las condiciones climáticas van a complicar el campo con varias plagas que se van a producir, como el caso de la vid, donde la plaga de la Lobesia botrana va a hacer un desastre», advirtió.

«Tucumán, Corrientes y Entre Ríos están en una situación desastrosa por las lluvias. Lo que se pone un poco más liviano es San Juan y Mendoza, pero de todas formas estamos teniendo los efectos directos del fenómeno de El Niño», añadió.

Factores internacionales: conflictos gremiales marítimos y eventos sísmicos

Sumado a la problemática meteorológica interna, Carrasco expuso que los productos importados que arriban por vía marítima —tales como la banana, el kiwi, el ananá y la palta— vienen experimentando sobrecostos e interrupciones en la cadena de suministro. «Hay otros casos de productos que vienen de otros países por vía marítima, como la banana, el kiwi, el ananá y la palta, que están teniendo problemas en los cruces con el sindicato de los barcos, lo que impide trabajar con normalidad y obliga a pagar sobreprecios», comentó.

«Con el terremoto que hubo en Panamá, varios países tuvieron que retirar la mercadería de las zonas donde estaba la alerta de tsunami, lo que también generó retrasos y aumentos en los valores de esos productos», amplió.

«Es difícil precisar un porcentaje promedio de aumento hacia adelante porque todo depende de la dimensión que produzca este ‘Súper Niño’, algo que nadie puede saber a ciencia cierta», consideró.

«Indudablemente esta humedad de tantos días pudre los productos. Muchos científicos explican que se han girado los centros magnéticos de los polos hacia los ecuadores; si uno toma una brújula se ve que no marca más el norte exacto, y ese giro está produciendo todas estas manifestaciones de la madre naturaleza», planteó al cierre de la conversación.