General Alvear será sede de la tercera edición del Festival Internacional de Réplicas de Modelos a Escala, un evento de aeromodelismo, que reunirá a exponentes de distintas provincias y de Chile, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta organizada por El Nevado RC y con apoyo de la Municipalidad de General Alvear, ofrecerá vuelos y exhibiciones. En un predio renovado con nuevos boxes, gradas, servicio de cantina y espacio de acampe.

Aunque la actividad se iniciará el viernes, la organización destacó que el sábado será el día principal para el público general, ya que concentrará el mayor despliegue de aviones, consolidando una fecha clave para el turismo y el comercio del departamento.