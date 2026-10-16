La Dirección de Inspección de General Alvear intensifica los controles bromatológicos en comercios y transportes de alimentos con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de los consumidores, detectar productos vencidos y garantizar las condiciones adecuadas de conservación y comercialización.

El Director de Inspección de General Alvear, Hernán Climent, se refirió en diálogo con FM VIÑAS a los controles que se realizan en distintos puntos del departamento: ‘el municipio busca fortalecer el trabajo conjunto con la Policía Rural y otros organismos vinculados a la producción y comercialización de alimentos’, explicó.

En ese sentido, señaló que se están desarrollando encuentros para intercambiar posiciones y consensuar criterios de actuación: ‘las próximas reuniones se invitará a representantes de SENASA y del matadero, con el propósito de coordinar procedimientos y mejorar las intervenciones, queremos que esos procedimientos sean más de docencia que de castigo, no queremos salir a cazar a nadie ni perjudicar a nadie’, sostuvo Climent.

El funcionario reconoció que existe preocupación por los secuestros realizados durante las inspecciones y por la posibilidad de que productos provenientes de faenas clandestinas lleguen a los comercios y terminen afectando a los consumidores: ‘hasta el momento no se han recibido denuncias por personas intoxicadas o enfermas en el departamento, es importante sostener los controles y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud pública’, enfatizó

Entre los principales aspectos que verifica el personal municipal se encuentran limpieza, condiciones de presentación de los alimentos, manipulación adecuada, capacitación del personal y el estado de mercadería.

Asimismo, Climent recordó que los productos elaborados, como milanesas, hamburguesas y chacinados, deben provenir de establecimientos habilitados y contar con la documentación correspondiente que permita acreditar su origen.

En cuanto a las consecuencias de los incumplimientos, se labran las actas correspondientes y que las sanciones económicas se determinan de acuerdo con las infracciones registradas y la tarifaria vigente.