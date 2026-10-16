Nuevamente la institución se destacó en una competencia realizada en San Martín gracias a una cerveza elaborada por sus estudiantes con canela en rama.

En diálogo con FM VIÑAS, la directora de la institución carmensina, Emilce Nesteruk, celebró el logro obtenido y también el anuncio de la perforación para garantizar el acceso al agua en el predio escolar, una necesidad que afecta tanto las prácticas educativas como la vida cotidiana de la comunidad: ‘obtuvimos una distinción de oro donde se presentó una producción elaborada por estudiantes a lo largo de varios meses de trabajo, este reconocimiento fue el resultado de un proceso que comenzó en marzo y que involucró a docentes y alumnos de distintos espacios curriculares’, comentó.

Esta cerveza premiada se elaboró a partir de una base de cerveza stock, a la que se le agregó canela en rama para aportar un sabor dulce y distintivo: ‘esta propuesta fue bien recibida por el jurado que destacaron las características de la bebida y su sabor especialmente al degustarla fría’, detalló.

La participación requiere un importante esfuerzo económico y organizativo, si bien parte de los insumos se financia con lo producido en la propia escuela, los estudiantes también realizan rifas y bingos para reunir los fondos necesarios para afrontar los gastos de elaboración, traslado y presentación: ‘es mucho el compromiso de alumnos y profesores, el resultado es fruto de un trabajo colectivo’, enfatizó Nesteruk.

Acceso al agua, una necesidad histórica

Nesteruk se refirió al anuncio de la perforación que permitirá avanzar en la solución de una problemática histórica de la escuela y de la comunidad de Carmensa como lo es la falta de acceso al agua potable.

La institución tiene 28 años de trayectoria y el predio donde se desarrollan las actividades prácticas lleva aproximadamente una década, pero durante ese tiempo no había contado con una solución definitiva para el abastecimiento de agua: ‘a partir de gestiones realizadas ante Infraestructura Educativa, este año se instalaron cuatro tanques de 2.500 litros cada uno, desde hace aproximadamente dos meses, la escuela comenzó a recibir agua potable en la red mediante camiones cisterna del municipio’, informó.

Asimismo, sostuvo que el acceso al agua es una necesidad indispensable y destacó la importancia de que las gestiones públicas trasciendan las diferencias políticas para dar respuesta a las demandas concretas de la comunidad.