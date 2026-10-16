Integrantes de la Red Verde, junto a las organizaciones sociales Crece desde el Pie y ECAS (Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos), presentarón una bebida artesanal denominada “Amargo es el patrón”, elaborada a partir de vino.

Esta propuesta busca compartir con la comunidad el trabajo que vienen desarrollando estas organizaciones en torno a la producción de alimentos y bebidas, a partir de una iniciativa colectiva que combina elaboración artesanal, formación y trabajo en el territorio.

Según explicaron sus impulsores, el nombre elegido para el producto juega con humor con la denominación de bebidas tradicionales como el Amargo Obrero, se trata de un vermut amargo con alcohol, elaborado a partir de vino: ‘el proyecto dio un paso importante este año con la posibilidad de trabajar una finca de cuatro hectáreas de viñedos en producción, ubicada en Bowen, el espacio fue facilitado a través de un contacto con ECAS, organización que comercializa alimentos provenientes de cooperativas de todo el país, principalmente en Buenos Aires’, destacó.

Hasta ahora, los integrantes ya habían elaborado vino y amargo, pero conseguían o compraban la uva para llevar adelante el proceso: ‘con el acceso a la finca, buscamos avanzar hacia una producción propia que les permita participar de todas las etapas, desde el cultivo de la vid hasta la elaboración final’, agregó.

En esta primera presentación, el amargo fue elaborado con vino obtenido de uvas provenientes de la finca: ‘en agosto realizamos un taller abierto a la comunidad para enseñar cómo preparar este tipo de bebida, como resultado de ese trabajo, se produjeron alrededor de mil litros de Amargo es el patrón’, aclaró.

El objetivo es visibilizar el trabajo colectivo y generar un espacio de encuentro con la comunidad, a futuro esperan avanzar con la cosecha de sus propios viñedos y elaborar vino con uvas de producción propia.