El próximo 24 de octubre se realizará la 11° edición de Emprender CreActivá, una iniciativa de Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, destinada a emprendedores, estudiantes y público en general interesado en adquirir herramientas y conocimientos para desarrollar sus proyectos.

La jornada tendrá lugar en el Salón Fernández del Predio Ferial de General Alvear, con una propuesta centrada en la economía y la inteligencia artificial aplicada a emprendimientos y estudios, con el objetivo de acercar nuevas herramientas, promover el aprendizaje y generar oportunidades para quienes buscan potenciar sus ideas.

Disertantes confirmados

Entre los primeros expositores confirmados se encuentra Alejandro Arra, quien lidera el grupo Andina Oeste, una empresa mendocina dedicada al abastecimiento y la producción de alimentos frescos que avanza en un proceso de transformación hacia una compañía tecnológica, mediante la digitalización de precios, compras, operaciones y logística.

También participarán representantes de ALESAM AI, compañía tecnológica que acompaña a pequeñas y medianas empresas en la construcción de infraestructura digital y la incorporación de inteligencia artificial a sus operaciones.

La nómina incluye además a Gabriela Loyola, fundadora y directora de Kairos – Cambios Oportunos.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se confirmarán nuevos disertantes, ampliando la propuesta de contenidos de esta edición.

Emprender CreActivá está dirigido a emprendedores, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en aprender, incorporar nuevas herramientas y explorar oportunidades para sus proyectos.

El valor de la inscripción es de $5.000 y los interesados ya pueden reservar su lugar a través del sitio web de Cámara Joven, donde se encuentra disponible el formulario correspondiente.

La cita será el 24 de octubre en el Salón Fernández del Predio Ferial de General Alvear, en una nueva edición de un espacio que busca fortalecer el ecosistema emprendedor local y acercar conocimientos vinculados con los desafíos y oportunidades del mundo actual.

Inscripciones: camarajoven.camaradealvear.org.ar