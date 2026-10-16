El sur mendocino preparan un viaje para acompañar la visita del Papa León a Córdoba, prevista para el martes 10 de noviembre, desde el departamento ya hay una importante cantidad de personas inscriptas y se dispondrán tres colectivos para quienes necesiten trasladarse.

La comunidad católica de General Alvear, junto con San Rafael y Malargüe, avanza en la organización de una peregrinación a Córdoba para participar de la Santa Misa que celebraría el Papa León el martes 10 de noviembre, a las 10:00 h, en el predio de FADEA (Fábrica Argentina de Aviones).

Según explicó Horacio Valdivia, referente de la comunidad religiosa, el objetivo es facilitar el traslado de aquellas personas que no cuentan con medios propios para viajar: ‘en General Alvear está prevista la salida de tres colectivos, mientras que desde San Rafael y Malargüe también se organizarán entre cuatro y cinco unidades por departamento’, comentó.

Las personas interesadas en sumarse a la peregrinación pueden consultar por los lugares disponibles en la secretaría de la Parroquia San José, que atiende de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 h: ‘hay una importante cantidad de personas anotadas y que también existen familias que viajarán por sus propios medios para encontrarse con el Papa, la planificación se mantiene a la espera de la evolución del estado de salud del pontífice y de los informes médicos oficiales’, aclaró Valdivia.

Entre las novedades destacadas se confirmó que Gino Catania, un joven oriundo de General Alvear que se encuentra en la etapa final de su formación sacerdotal en el seminario de Río Cuarto fue seleccionado para colaborar durante la misa del Papa: ‘representa una alegría para la comunidad religiosa, familia y el departamento‘, manifestó.

Horacio consideró que uno de los ejes centrales del mensaje del Papa estará vinculado con el compromiso de las personas con los demás y con la construcción del bien común: ‘convocamos a toda la comunidad a prepararse para este acontecimiento, incluso a quienes sigan las celebraciones desde sus hogares’, finalizó.