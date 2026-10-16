Las condiciones de humedad, lluvias y las temperaturas propias de la primavera generan un escenario favorable para el desarrollo de enfermedades en los cultivos de la región.

Ante esta situación, el Ingeniero Mauro Silvestre, dio una serie de recomendaciones para los productores en diálogo con FM VIÑAS: ‘se debe realizar un manejo preventivo y consultar con técnicos para detectar posibles problemas sanitarios a tiempo’, destacó.

Además explicó que las enfermedades de los cultivos están estrechamente relacionadas con las condiciones ambientales: ‘cuando se combinan altos niveles de humedad y temperaturas primaverales o estivales estos factores favorecen la aparición de microorganismos, principalmente hongos, que pueden afectar a distintas producciones de la zona’, agregó.

Silvestre señaló que la región venía de atravesar un período muy seco, pero que las condiciones cambiaron durante esta primavera: ‘si bien las precipitaciones representan un beneficio para los sectores afectados por la sequía, también pueden generar complicaciones sanitarias en las fincas’, remarcó.

Actualmente, los cultivos se encuentran en pleno crecimiento vegetativo, con brotes, hojas y frutos que pueden ser susceptibles al ataque de distintos microorganismos: ‘la presencia de estos agentes, sumada a los tejidos vegetales vulnerables y a las condiciones ambientales favorables, aumenta el riesgo de que comiencen a manifestarse síntomas’, concluyó.

Frente a este panorama, se recomienda a los productores realizar consultas técnicas antes de aplicar tratamientos.