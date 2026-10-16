En diálogo con FM VIÑAS, el Ingeniero Agrónomo, Leandro Silvestre, habló sobre las abundantes precipitaciones y la elevada humedad que generan condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades en los cultivos de la zona.

Desde el sector recomiendan reforzar la prevención, elegir adecuadamente los productos fitosanitarios y consultar con profesionales para evitar pérdidas productivas: ‘la primavera presenta condiciones atípicas en General Alvear, con precipitaciones que durante la semana pasada acumularon alrededor de 50 milímetros y pronósticos que anticipan la posibilidad de nuevas lluvias, este escenario asociado al fenómeno de El Niño, genera preocupación en el sector productivo por el incremento del riesgo de enfermedades en distintos cultivos’, señaló Silvestre.

La combinación de agua, humedad ambiental elevada y temperaturas propias de esta época favorece el desarrollo de microorganismos que pueden afectar la sanidad de las plantas: ‘a esto se suman las dificultades para ingresar a los campos después de las lluvias y realizar los tratamientos en el momento oportuno’, agregó.

Uno de los aspectos centrales es la selección de los productos fitosanitarios que se utilizan para proteger los cultivos: ‘ante un período con lluvias frecuentes, es importante evaluar alternativas a los productos de contacto que actúan sobre la superficie vegetal y pueden perder efectividad cuando se producen precipitaciones reiteradas’, resaltó.

Si bien los productos de contacto pueden tolerar una o dos lluvias, la reiteración de las precipitaciones puede reducir su permanencia y dejar nuevamente expuestos los cultivos al desarrollo de enfermedades.

Frente a este panorama, la recomendación es aprovechar las ventanas sin precipitaciones para realizar los tratamientos preventivos, siempre que las condiciones del suelo y las indicaciones técnicas lo permitan.