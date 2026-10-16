La Plaza San Martín de Bowen fue escenario este domingo de una gran mateada folclórica, una propuesta que reunió música, danza y tradiciones para compartir una tarde en familia y celebrar la identidad cultural de nuestra comunidad.

La jornada contó con la participación de artistas como Guadalupe Fernández, Ariel Martínez y su Teclado Mágico, Julián Peñaloza, Los Huarpes, Grupo Esencia y Los Chamas de Alvear, quienes aportaron su talento a una tarde colmada de folclore y música popular.

También participaron academias de danza invitadas, entre ellas Vení, Bailemos, Raíces Vivas, Ballet Pampa, Alma Cuyana, Glorias Cuyanas, Amanecer Cuyano, El Ramal y Folklore en el Alma, que compartieron sus presentaciones y pusieron en valor nuestras raíces.

La Gran Mateada Folclórica reafirmó la importancia de generar espacios de encuentro para las familias y de acompañar a los artistas y academias locales, fortaleciendo las tradiciones que nos identifican como comunidad.