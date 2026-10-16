MENDOZA REFUERZA LA LUCHA CONTRA LA LOBESIA BOTRANA CON UN APORTE MILLONARIO

La asignación quedó establecida mediante el Decreto N° 2143, publicado en el Boletín Oficial. Los fondos estarán destinados exclusivamente a implementar las acciones previstas para combatir esta plaga que afecta a los viñedos.

El gasto será atendido por la Tesorería General de la Provincia con cargo al Presupuesto vigente para el ejercicio 2026. La normativa también establece que el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen) continuará como autoridad de aplicación del programa y cuenta con el refrendo de los ministerios de Producción y de Hacienda y Finanzas.

La Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid, es una plaga cuarentenaria originaria de Europa. Sus larvas se alimentan de los racimos de uva y pueden provocar pérdidas directas en la producción , además de favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas.

En este contexto, Mendoza busca sostener las acciones de prevención y control para proteger la producción vitivinícola. Según los datos difundidos sobre la campaña anterior, se logró reducir un 70% las capturas del insecto respecto de períodos previos.

Cómo será el operativo sanitario 2026/2027 en Mendoza

La estrategia del ISCAMEN para la campaña 2026/2027 contempla asistir a más de 9.000 productores y cubrir unas 130.000 hectáreas de vid. El operativo combina distintas herramientas de control, de acuerdo con las características y necesidades de las zonas productivas.

Entre las medidas previstas se encuentra la Técnica de Confusión Sexual (TCS), mediante la instalación de difusores de feromonas en 50.000 hectáreas. El plan también incluye tratamientos aéreos y terrestres con insecticidas de bajo impacto ambiental, clasificados en la categoría IV.

Además, se prevé el uso de drones en sectores específicos y la aplicación de feromonas pulverizables en otras 70.000 hectáreas, como parte de las acciones para controlar la plaga en los viñedos de la provincia.