En el marco del Mes de la Salud Mental, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial General Alvear, junto al Hospital enfermeros Argentinos y la Dirección de Familia del municipio, impulsan una campaña de recolección de libros para conformar una biblioteca en el nuevo área de Salud Mental.

La iniciativa busca acercar la lectura tanto a las personas internadas como a quienes acompañan y cuidan de ellas, sumando esfuerzos para visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental.

Un libro puede acompañar, inspirar y abrir nuevas perspectivas. ¡Doná un libro y sé parte de esta iniciativa!

📲 Contacto: 2625 413754