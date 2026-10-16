El sur mendocino se prepara para fortalecer la atención al visitante y generar nuevas experiencias turísticas.

El próximo 6 de noviembre, desde las 17.30hs en el Predio Ferial, se llevara a cabo la 7.ª Jornada de Turismo, organizada por la Especifica de Servicio y Turismo de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear. Y el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear, desde el área de dirección de turismo y la Camara de Turismo.

El encuentro convocará a prestadores turísticos, gastronómicos, comerciantes, emprendedores, estudiantes y público en general de todo el sur mendocino.

Bajo el concepto “Todos Somos Destino”, la jornada buscará generar un espacio de capacitación, intercambio de experiencias y reflexión sobre los desafíos y oportunidades que presenta el turismo en nuestra región.

Desde hace siete años, la Cámara de Comercio impulsa este encuentro con el objetivo de promover la profesionalización del sector, motivar la mejora continua de los servicios y fortalecer el desarrollo turístico regional.

El turismo es una oportunidad para todos

General Alvear ha logrado posicionarse como sede de importantes eventos culturales, deportivos, productivos y empresariales, que generan movimiento de visitantes y nuevas oportunidades económicas para diferentes actividades comerciales y de servicios.

En este contexto, uno de los principales objetivos de la jornada será destacar que la experiencia de un visitante no depende exclusivamente de un alojamiento o un restaurante, sino de cada contacto que tiene con el destino.

Desde un taxista, un trabajador de una estación de servicio, una gomería, un kiosco o una tienda, hasta un gastronómico, un alojamiento o un organizador de eventos, todos cumplen un papel fundamental en la imagen que el turista se lleva de nuestra región.

La calidad de la atención, la hospitalidad, la información que brindamos y la predisposición para recibir a quienes nos visitan son aspectos que pueden marcar la diferencia para que una persona decida regresar o recomendar el destino.

Del turismo de paso a nuevas oportunidades de desarrollo

Otro de los ejes centrales será analizar cómo aprovechar el flujo de viajeros que circulan por el sur de Mendoza y generar propuestas que los motiven a permanecer más tiempo en la región.

El desafío es transformar al turista de paso en un visitante que encuentre motivos para quedarse uno o dos días más, disfrutando de experiencias vinculadas con la gastronomía, el turismo rural, la producción regional, la naturaleza, la cultura y los eventos.

Esta mirada busca fortalecer el trabajo conjunto entre General Alvear, San Rafael y Malargüe, entendiendo que el desarrollo turístico del Oasis Sur requiere integración, innovación y articulación entre los diferentes sectores.

Capacitación, experiencias y visión regional

La jornada contará con disertaciones orientadas a las nuevas tendencias del turismo, el desarrollo de experiencias vinculadas con la identidad territorial y la mejora de la atención al cliente y al visitante.

Entre los especialistas previstos se encuentran Graciela Gallo, referente en turismo rural y desarrollo de experiencias, y Juan Retali, conferencista especializado en experiencia del cliente. Y también contará con un panel de empresas regionales de distintos sectores.

Sus exposiciones buscarán brindar herramientas prácticas para que prestadores, emprendedores y comerciantes puedan mejorar sus servicios, identificar nuevas oportunidades y generar experiencias que inviten a los visitantes a regresar.

Una jornada abierta a toda la comunidad

La convocatoria estará dirigida a prestadores turísticos, propietarios de alojamientos, gastronómicos, agencias de viajes, transportistas, comerciantes, estaciones de servicio, productores, emprendedores, estudiantes de carreras vinculadas al turismo y público en general.

Desde la organización se busca promover una participación amplia de los tres departamentos del sur mendocino, fortaleciendo una visión regional del turismo.

Porque un destino no se construye solamente con atractivos turísticos: se construye con las personas, los servicios y las experiencias que ofrecemos a quienes nos visitan.