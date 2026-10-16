El Municipio avanzará con notificaciones y posibles multas para quienes arrojen basura fuera de los días establecidos o en lugares prohibidos.

Desde Gestión Ambiental, en diálogo con FM VIÑAS, el Asesor Denis Rabanal destacó que se busca reforzar la concientización sobre la correcta disposición de los residuos y avanzar con medidas para quienes incumplan las normas de limpieza urbana: ‘el comportamiento de algunos vecinos genera problemas ambientales, incrementa los costos operativos y puede afectar el escurrimiento del agua durante las precipitaciones’, aclaró.

Uno de los puntos centrales es respetar los días de recolección, los residuos de poda y escombros deben sacarse cuando pasa la minicargadora con el camión volcador, mientras que los residuos domiciliarios deben disponerse de acuerdo con el cronograma del camión compactador.

En este contexto, el Municipio comenzará a intensificar las notificaciones a quienes arrojen basura de manera indebida: ‘el procedimiento contempla una primera acta para advertir sobre la infracción y, ante nuevos incumplimientos, la aplicación de multas’, comentó Rabanal.

La problemática adquiere especial relevancia ante la previsión de lluvias intensas: ‘la acumulación de basura en las colectoras y acequias puede obstaculizar el drenaje del agua y perjudicar tanto a quienes viven en las inmediaciones como al resto de la comunidad’, agregó.

Trabajo conjunto con el Municipio de Unión

Por otra parte, General Alvear avanza en acciones de cooperación ambiental con el municipio de Unión, en la provincia de San Luis.

En esta oportunidad, estudiantes de escuelas secundarias de esa localidad participaron de una campaña de recolección de botellas plásticas: ‘Unión no cuenta con una planta de clasificación propia, los materiales reunidos fueron trasladados a General Alvear para su procesamiento, la cantidad de plástico recolectado será determinada mediante el pesaje de la carga en la planta local’, concluyó.