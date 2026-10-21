Durante la mañana de este jueves, dio inicio en las instalaciones de UGACOOP el “Curso abierto de retrocargadoras”, una capacitación teórico-práctica destinada a fortalecer las competencias laborales de quienes buscan desempeñarse en distintos sectores de la industria.

La propuesta se desarrolla mediante un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la empresa Worklift, e incluye certificación nacional e internacional.

La capacitación contempla una instancia teórica durante la mañana y prácticas por la tarde.

Está dirigida al público en general, especialmente a personas con experiencia previa que buscan formalizar y certificar sus conocimientos.

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, señaló que estas propuestas buscan brindar herramientas para facilitar la inserción laboral en distintos sectores de la industria.

Por su parte, Jorge Fonzalida, disertante de Worklift, destacó la importancia de conocer el funcionamiento de la maquinaria para trabajar de manera segura y eficiente. “Da garantías de que el operador va a trabajar en forma segura y también en forma eficiente”, sostuvo.

Además, adelantó que se proyecta una capacitación inicial para quienes deseen aprender a operar estas máquinas, en continuidad con el trabajo conjunto que busca ampliar las oportunidades de formación y empleo para los alvearenses.