La directora de Cultura, Viviana Giaccaría, dio a conocer las propuestas culturales previstas para los próximos días, que incluyen espectáculos artísticos, presentaciones literarias y funciones en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Entre las actividades se encuentra el 2° Encuentro de Escuelas Artísticas Vocacionales, con espectáculos este jueves y viernes a las 19 horas. Además, este jueves a las 20.30, en Casa Salonia, Graciela Córdoba presentará su libro “Piel de Durazno”, mientras que el sábado a las 20 será el turno de Daniel Garay con su libro “Palabras al Viento Sur”.

La cartelera del cine ofrecerá funciones de Heidi, a las 18.30, y Clayface, a las 21, destinada exclusivamente a mayores de 18 años. Asimismo, el sábado 31 de octubre, a las 21.30, se presentará “Terapia y Flor”

La boletería permanece abierta de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, para la compra de entradas y también se pueden adquirir en la web: https://cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar.