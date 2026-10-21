El mandatario destacó las reformas institucionales, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de la fuerza. Además, ratificó el respaldo a los efectivos que actúan dentro de la ley y planteó el desafío de reducir aún más los delitos y mejorar la seguridad de los mendocinos.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó la celebración por el 216º aniversario de la Policía de Mendoza, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director general de Policías, Marcelo Calipo. Durante el acto, que se desarrolló en el Teatro Independencia, destacó los avances en la transformación de la institución, ratificó el respaldo político a los efectivos que cumplen su función dentro de la ley y sostuvo que el desafío es continuar mejorando los resultados en materia de seguridad.

La jornada reunió a autoridades provinciales, integrantes de la plana mayor policial, efectivos de distintas dependencias y familiares. La celebración incluyó una parada policial sobre la calle Chile, la entrega de distinciones a personal destacado por intervenciones e investigaciones y una velada artística que rindió homenaje a la historia y al trabajo cotidiano de la fuerza.

Cornejo destacó la transformación de la fuerza y pidió profundizar los resultados

Durante su discurso, Cornejo señaló que el trabajo policial enfrenta desafíos cada vez más complejos, en una sociedad atravesada por cambios tecnológicos y nuevas conductas. En ese contexto, remarcó la necesidad de sostener la formación profesional, las reformas institucionales y la incorporación de herramientas que permitan fortalecer la prevención y la investigación del delito.

El Gobernador destacó las modificaciones legislativas y las inversiones tecnológicas impulsadas por la Provincia, entre ellas el fortalecimiento de los laboratorios y de las capacidades de investigación. También subrayó que el ejercicio de la función policial requiere preparación, responsabilidad y una actuación ajustada al estado de derecho.

En ese sentido, afirmó: “La autoridad no la da el arma, el uniforme ni el título de policía, la da el ejercicio de esa autoridad”. Así, sintetizó uno de los ejes de su mensaje al reafirmar “la necesidad de fortalecer el prestigio institucional a partir del trabajo profesional y del cumplimiento de la ley”.

Cornejo sostuvo que la recuperación de la confianza pública requiere tanto el respaldo político como el compromiso de quienes integran la institución. Señaló que el Gobierno defiende a los efectivos cuando actúan dentro de la legalidad y que, al mismo tiempo, exige responsabilidades cuando se producen conductas indebidas. “Reconocer y respaldar a la Policía no significa dejar de exigirle” fue la idea que atravesó su planteo sobre el vínculo entre apoyo institucional, profesionalismo y resultados.

El mandatario reconoció que la fuerza muestra avances respecto de años anteriores, pero advirtió que esos resultados todavía no alcanzan frente a las demandas de la ciudadanía. En ese marco, planteó la necesidad de continuar reduciendo los delitos violentos, avanzar sobre las demás modalidades delictivas y disminuir la intranquilidad que persiste en barrios de la provincia.

“Queremos más resultados, y creemos que tenemos equipo para obtener más resultados”, afirmó. Además, destacó que la Policía cuenta con mejores herramientas y mayor capacitación para continuar mejorando su desempeño. El objetivo, remarcó, es “sostener una institución cada vez más preparada y con mayor reconocimiento social”, capaz de responder a las demandas de seguridad de los mendocinos.

Finalmente, Cornejo expresó su expectativa de que las nuevas generaciones encuentren en la institución una opción profesional que les genere orgullo. En ese sentido, vinculó el fortalecimiento de la Policía con la construcción de una autoridad legítima, sostenida por la conducta de sus integrantes y por la confianza de la comunidad.

Rus destacó los resultados operativos y el papel de la tecnología

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó cifras del trabajo policial y destacó el despliegue operativo realizado durante el año. Según detalló, se llevaron adelante más de 83 megaoperativos, que dejaron 738 personas detenidas. También señaló que las fuerzas especiales salvaron 38 vidas y que se registran, en promedio, 23 aprehensiones por hora y 30 detenciones diarias a partir del sistema de cámaras de seguridad.

Rus remarcó que estos resultados responden a la combinación de herramientas tecnológicas, tareas de investigación, vigilancia y presencia policial en el territorio. En ese sentido, sostuvo que los sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial amplían las capacidades de prevención, pero necesitan de personal preparado para analizar las alertas, intervenir y dar respuesta ante cada situación.

“La tecnología multiplica capacidades, pero la seguridad sigue dependiendo, en última instancia, de personas capaces de tomar decisiones y actuar”, señaló la ministra. La funcionaria subrayó que reconocer el trabajo policial implica también elevar las exigencias. Asimismo, planteó como prioridades continuar fortaleciendo la prevención, la investigación, la capacitación y la incorporación de tecnología, junto con respuestas más rápidas y una conducta profesional e irreprochable frente a la ley.

Profesionalización, innovación y coordinación institucional

Por su parte, el director general de Policías, Marcelo Calipo, puso en valor los 216 años de historia de la institución y el compromiso de los hombres y mujeres que la integran. Señaló que la misión fundamental de la fuerza es proteger la vida, los bienes y los derechos de los mendocinos, una responsabilidad que debe sostenerse en cada servicio, guardia, intervención e investigación.

Calipo destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia para avanzar en la profesionalización policial. En ese marco, mencionó la formación inicial y continua a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública y del Centro de Adiestramiento Táctico Policial (Catacpol), además de la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención y la investigación.

Entre los recursos incorporados, señaló los sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial, las cámaras corporales y el fortalecimiento de los laboratorios de genética, ADN y balística. Remarcó que estas capacidades permiten mejorar la precisión de las investigaciones y respaldar los procedimientos con evidencia.

El jefe policial también destacó la coordinación con el Ministerio Público Fiscal provincial y federal, las fuerzas federales —especialmente Gendarmería Nacional— y las policías de San Juan, San Luis y La Pampa. Según indicó, el trabajo articulado resulta clave para prevenir delitos, investigar hechos complejos y poner a los responsables a disposición de la Justicia.

Calipo sostuvo que modernizar la institución no consiste únicamente en sumar equipamiento, sino también en transformar conocimientos, procedimientos y formas de trabajo. Por eso, convocó al personal a continuar capacitándose y a ejercer sus funciones con responsabilidad, legalidad, ética y compromiso. Además, recordó a los efectivos fallecidos en cumplimiento del deber y agradeció a quienes están en actividad y al personal retirado por su aporte a la historia de la Policía de Mendoza.

Ocho reconocimientos al compromiso y la labor policial

Durante la ceremonia se entregaron ocho distinciones a efectivos y dependencias que se destacaron por intervenciones, investigaciones, tareas preventivas y respuestas ante emergencias.

El Premio Gobernador de la Provincia fue para los oficiales inspectores Eduardo Sebastián Reynoso Gutiérrez y Carolina Gabriela Quiroga Vicari, un matrimonio de policías que, mientras estaba de franco, intervino durante un asalto en un comercio de Alto Verde, San Martín. El procedimiento concluyó con dos sospechosos detenidos, el secuestro de dos revólveres y la recuperación del dinero sustraído.

El Premio Vicegobernadora de la Provincia reconoció a la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM), por sus intervenciones de búsqueda, rescate y asistencia en zonas de difícil acceso y bajo condiciones geográficas y climáticas adversas.

El Premio Ministra de Seguridad y Justicia fue otorgado a la Dirección General de Investigaciones por el trabajo coordinado que permitió identificar a un hombre detenido que habría dirigido actividades delictivas desde la cárcel. La investigación incluyó 25 allanamientos y la participación de distintas áreas especializadas.

El Premio Subsecretario de Justicia distinguió a la Policía Vial por el incremento del 40 % en su actividad operativa, la compactación de más de 11.128 toneladas de chatarra y la organización de la circulación de más de 3.300 camiones en el Paso Cristo Redentor durante 34 días, sin siniestros graves.

El Premio Subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad reconoció al Centro Estratégico de Operaciones 911 y a los centros regionales de monitoreo por su aporte a la prevención y respuesta policial mediante videovigilancia y reconocimiento facial. La distinción destacó también la reglamentación integral de esta tecnología en Mendoza.

El Premio Director General de Policías fue para la Comisaría 24 de Malargüe, por su respuesta ante distintas emergencias, entre ellas el operativo de asistencia a aproximadamente mil personas que quedaron varadas en la Ruta Provincial 222 durante el temporal de nieve de agosto.

El Premio Director General de Investigaciones distinguió a la Unidad VANT por el uso de drones en búsquedas de personas, rescates e investigaciones. Sus intervenciones permitieron localizar víctimas y aportar información clave para concretar procedimientos y detenciones.

Finalmente, el Premio Director General de Relaciones con la Comunidad fue otorgado a la Comisaría 23 de Uspallata por su labor en emergencias de Alta Montaña, asistencia durante contingencias invernales, evacuaciones y procedimientos que requirieron respuestas rápidas en una zona de condiciones geográficas y climáticas complejas.

Una velada de gala para homenajear la historia de la institución

Las actividades comenzaron con una parada policial sobre calle Chile, frente al Teatro Independencia, en la que participaron efectivos de distintas dependencias y unidades especiales. El Gobernador pasó revista a la formación y saludó al personal presente. La ceremonia incluyó la presentación de las banderas Nacional y Provincial, a cargo de integrantes del Cuerpo de Policía Montada, y la interpretación del Himno Nacional Argentino por la Banda de Música “Felipe R. Servín”.

La celebración culminó con la segunda edición de Guardianes del tiempo II: El legado continúa, una propuesta artística que reunió sobre el escenario a las bandas de música “Cabo 1º Gustavo Ramet” y “Felipe R. Servín”. El espectáculo se organizó en 11 escenas dedicadas a distintas unidades y especialidades policiales, y puso en valor la diversidad de tareas que cumple la fuerza en toda la provincia.

La puesta incluyó homenajes al personal retirado, un recuerdo para los efectivos caídos en cumplimiento del deber y un reconocimiento al papel de las mujeres en la institución. La escena final, titulada “El Legado Continúa”, vinculó a las distintas generaciones de policías y destacó la historia de una fuerza que, a lo largo de 216 años, mantiene el compromiso de proteger a la comunidad mendocina.