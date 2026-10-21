El espacio busca reunir a pacientes, familiares y cuidadores para compartir experiencias, generar acompañamiento y avanzar en la conformación de una subsede de la asociación “Mejor que Ayer, Parkinson Mendoza”.

En diálogo con FM VIÑAS, Viviana Martínez, impulsora del grupo dio detalles de el trabajo que vienen realizando desde la Asociación: ‘este sábado 24 de octubre se realizará el segundo encuentro, a las 16:00 h, en Calle Belgrano 322, la convocatoria está dirigida no solo a personas diagnosticadas con Parkinson, sino también a sus familiares, cuidadores y profesionales que deseen sumarse a la propuesta’, agregó.

Confirrmaron la participación de Laura Nieto, psicóloga vinculada a la asociación mendocina, junto con la presidenta y otros integrantes de la organización.

Desde su propia experiencia como paciente, Martínez destacó que el Parkinson puede manifestarse de distintas maneras y que no todas las personas presentan los mismos síntomas: ‘prefiero dejar las explicaciones médicas en manos de profesionales especializados, aunque considero fundamental generar mayor conciencia e información sobre la enfermedad’, comnetó.

En su caso, lleva aproximadamente dos años desde el comienzo de esta experiencia y aseguró que actualmente se encuentra bien, con la enfermedad controlada, gracias al tratamiento, el acompañamiento médico y el apoyo de su entorno familiar.