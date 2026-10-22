La Municipalidad de General Alvear lleva adelante un operativo de bacheo y reparación de calles en distintos sectores, con el objetivo de mejorar la transitabilidad tras el deterioro ocasionado por las lluvias.

Las tareas también comprenden el acondicionamiento de caminos de tierra y la reparación de alcantarillas y puentes.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, explicó que las intervenciones comenzaron en la intersección de avenida Roque Sáenz Peña y Patricias Mendocinas, y se extenderán progresivamente a otros sectores. “Vamos a ir recorriendo los distintos puntos del departamento”, señaló.

El cronograma se organiza en función del estado de las calles y de las condiciones climáticas. En este sentido, Tieppo explicó que, para realizar el bacheo, es necesario que las superficies estén secas, lo que permite trabajar adecuadamente y garantizar un mejor aprovechamiento de los materiales.

En los caminos de tierra, las labores contemplan el retiro de material y la incorporación de estabilizado, con el propósito de mejorar la compactación y facilitar el escurrimiento del agua hacia las acequias.

Por otra parte, el funcionario adelantó que, si las condiciones climáticas lo permiten y se cuenta con los equipos de Vialidad Provincial, la próxima semana está previsto avanzar con el asfaltado de calle 7, entre M y O. Se trata de una obra esperada por los vecinos del sector. Asimismo, continúan las gestiones para obtener una mayor disponibilidad de asfalto y extender las mejoras a otras calles.

Tieppo también destacó el aporte de los reclamos vecinales para detectar los puntos que requieren atención y orientar las intervenciones. “Nos sirve el reclamo para poder nosotros ir verificando y resolviendo”, expresó.

El operativo continuará tanto en Ciudad como en los distritos, priorizando los sectores que necesitan reparaciones y adecuando las tareas a la evolución del clima.