Tras el acto encabezado por Alfredo Cornejo y el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, el Ejecutivo prevé poner en funcionamiento la estación de cobro en un plazo máximo de 10 días.

El gobernador Alfredo Cornejo inauguró el martes la Ruta Provincial 153, que conecta Las Catitas, en Santa Rosa, con Monte Comán, en San Rafael. En aproximadamente 10 días comenzaría a funcionar el peaje instalado sobre ese corredor, que será el primero en una ruta provincial de Mendoza y el único que, en principio, administrará directamente el Estado.

De la actividad también partició el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli. La obra dejó renovada una conexión estratégica entre el Este y el Sur mendocino, que funciona como alternativa a las rutas nacionales 40 y 143.

La estación de cobro tendrá cabinas y barreras físicas. Si bien todavía no se oficializó el cuadro tarifario, la referencia anticipada por el Gobierno es el precio de un litro de nafta súper, por lo que la pasada rondaría los $2.000. También se prevé un esquema de tarifas diferenciales para quienes utilicen habitualmente el corredor.

Qué pasará con los otros peajes

A diferencia del puesto de la Ruta 153, los demás peajes proyectados para Mendoza serían adjudicados a empresas privadas una vez que concluyan las obras previstas en cada corredor. El objetivo oficial es que los usuarios comiencen a pagar cuando las rutas estén terminadas y en mejores condiciones de circulación y seguridad.

El avance del plan se produce en medio de las críticas por el cobro de peajes en la Ruta Nacional 7, especialmente por el estado de la calzada en el tramo de alta montaña. Transportistas cuestionaron que se mantenga el cobro mientras persisten sectores deteriorados y reclamaron que las reparaciones se concreten antes de aplicar nuevas tarifas.

Desde la concesionaria Caminos del Aconcagua reconocieron el mal estado de distintos sectores y señalaron que comenzaron trabajos de bacheo, reparación de banquinas, limpieza y renovación de señalización. La empresa sostuvo que las intervenciones forman parte del plan de puesta en valor del corredor.

Dónde estarán los peajes en Mendoza

El plan contempla estaciones de cobro en rutas provinciales y nacionales concesionadas. Estos son los puntos previstos:

Ruta Provincial 153: entre Las Catitas y Monte Comán. Será el primer peaje provincial y estará administrado por el Estado mendocino.

Ruta Provincial 82: en el corredor que conecta el Gran Mendoza con Cacheuta y Potrerillos.

Acceso Sur: sobre la Ruta Nacional 40.

Acceso Este: contará con dos estaciones, una en Maipú y otra en Guaymallén. El esquema prevé que el conductor no pague dos veces durante el mismo recorrido.

Ruta Nacional 7, Variante Palmira: nueva estación que formará parte de la concesión privada del corredor.

Ruta Nacional 7, Potrerillos: otro de los puestos previstos en la concesión de la ruta hacia Chile.

Además, la Provincia mantiene bajo análisis la posibilidad de sumar peajes en la Ruta Nacional 143 y en la Doble Vía del Este. Esos puntos todavía no tienen una definición definitiva.

La puesta en marcha del peaje en la Ruta 153 será el primer paso concreto del esquema provincial. Mientras tanto, el resto de las estaciones dependerá de la finalización de las obras y de los procesos de concesión correspondientes.