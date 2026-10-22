El acuerdo permitirá completar la primaria y la secundaria a través de modalidades semipresenciales y a distancia adaptadas a los horarios laborales.

La Dirección General de Escuelas (DGE) y la CGT Delegación San Rafael firmaron un convenio para facilitar que los trabajadores representados por la central sindical puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y el secretario gremial de la CGT San Rafael, Mario Daniel García. La propuesta se implementará a través de los Centros de

Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) y los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de la provincia.

La iniciativa refleja la impronta de la gestión de tender puentes con las organizaciones y llevar soluciones concretas a los sectores productivos. Con esta firma, el funcionario reafirmó el compromiso de articular la gestión estatal con las necesidades reales de los trabajadores, promoviendo la formación continua y la movilidad social a través del sistema educativo público.

A partir de la firma del documento, la CGT San Rafael asumió responsabilidad de acompañar de manera activa las trayectorias escolares de los estudiantes, así como también de colaborar con la entrega de material educativo.

Por su parte, la DGE llevará adelante el control de gestión pedagógica a través de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y sus supervisiones correspondientes. El gobierno provincial se encargará de certificar la terminalidad de

los estudios alcanzados e informar periódicamente sobre el avance y la asistencia de los alumnos a cada una de las organizaciones sindicales participantes.

Modalidades adaptadas a la rutina laboral

La iniciativa contempla opciones de cursado diseñadas para adaptarse a los horarios y realidades del sector trabajador. El esquema pedagógico incluye modalidades semipresenciales, educación a distancia y formato no graduado.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años con posibilidad de renovación, periodo tras el cual se evaluarán los resultados y el impacto del programa en las trayectorias de los estudiantes beneficiados.

Con este paso, la provincia y la representación gremial consolidaron una alianza estratégica para ampliar el acceso a la educación pública y formalizar la continuidad de los estudios secundarios y primarios de la comunidad trabajadora sanrafaelina.