El pasado sábado, Casa Salonia fue escenario de la presentación de Palabras al viento sur. Cuentos de este lado del mundo, el libro del escritor Daniel Garay, en un encuentro dedicado a la literatura y al intercambio con el público.

La obra reúne 20 cuentos que son el resultado de cuatro décadas de escritura y de participación en certámenes literarios, donde varios de sus relatos fueron reconocidos con premios nacionales y provinciales.

Durante la charla, Garay explicó que las historias nacen de experiencias y personajes vinculados a su entorno, aunque abordan situaciones y sentimientos universales. “Lo que pasa en Bowen también pasa en Almería, pasa en La Rioja”, expresó el autor, al destacar cómo sus relatos han logrado generar identificación en lectores de distintos lugares.

Aventuras, fantasías, tragedias, desengaños, monstruos y fantasmas forman parte de este recorrido literario que combina la identidad local con las experiencias compartidas por la condición humana.