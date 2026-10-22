MENDOZA APROBÓ UN PRÉSTAMO DE US$85 MILLONES PARA DIGITALIZAR EL SISTEMA DE SALUD

En los últimos años, la demanda en la salud pública provincial ha evidenciado la necesidad de optimizar recursos , agilizar tiempos de espera y unificar criterios de atención.

Con este préstamo -que cuenta con el aval de la Nación mediante los respectivos contratos de garantía y contragarantía firmados por el ministro de Economía, Luis Caputo-, Mendoza busca dar un salto cualitativo tecnológico, integrando la red de centros de salud y hospitales en una plataforma digital centralizada.

Cómo se distribuirán los fondos

Aunque el decreto no detalla las adquisiciones ni el equipamiento específico que se financiará, establece que los fondos, por hasta 85 millones de dólares, se destinarán exclusivamente a la transformación digital del sistema sanitario provincial.

El objetivo es mejorar la calidad de la atención pública mediante la optimización de procesos claves, tanto para los pacientes como para los equipos profesionales que integran la red de salud en toda la provincia.

En el aspecto financiero y administrativo, la normativa faculta a los ministerios de Hacienda y Finanzas, a cargo de Víctor Fayad, y de Salud y Deportes, encabezado por Rodolfo Montero, a realizar las imputaciones, liquidaciones y pagos correspondientes al servicio de la deuda con el BID, de acuerdo con los plazos y las condiciones establecidos en la Ley N° 8706.

De esta manera, la transformación digital promete cambiar la experiencia cotidiana tanto de los pacientes -que verán reducidas las demoras y la burocracia en la atención- como de los profesionales de la salud, que contarán con datos precisos en tiempo real para la toma de decisiones clínicas.