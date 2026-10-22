La continuidad de la lucha antigranizo en el Sur mendocino sigue sin definiciones y la preocupación crece entre los productores.

Tras dos semanas de gestiones ante representantes del sector productivo y autoridades políticas, Germán Herrada aseguró que las respuestas obtenidas no modificaron el escenario y advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, el sistema podría no ponerse en marcha: ‘durante los últimos días mantuvimos conversaciones con la Cámara de Comercio de San Rafael junto con el intendente de ese departamento y las posturas continúan firmes desde San Rafael’, comentó.

Herrada señaló que existe un faltante de aproximadamente 600 millones de pesos y que, pese a las gestiones realizadas, no hubo avances concretos para cubrir ese monto: ‘la provincia, por su parte, también ratificó que no aportará fondos adicionales, estamos igual o peor que hace dos semanas atrás’, sentenció.

Uno de los principales problemas es la urgencia para concretar las contrataciones y adquirir los insumos necesarios para poner en funcionamiento el sistema: ‘ya se encuentran dentro del período en el que deben contratarse los pilotos y comprarse las bengalas y cartuchos’, agregó.

Frente a la falta de respuestas oficiales, el dirigente explicó que los productores comenzaron a evaluar alternativas desde el sector privado: ‘una de las posibilidades sería establecer algún mecanismo de financiamiento que involucre a las actividades productivas con mayor capacidad de aporte, reconozco que esa opción requiere análisis y que los tiempos disponibles son cada vez más ajustados’, agregó.

Además sostuvo que la Cámara de San Rafael comparte la postura de que el sistema debe realizarse y que su financiamiento debería quedar a cargo del Gobierno provincial: ‘es importante de que el sector productivo se mantenga unido para impulsar una solución y defender una herramienta que considera fundamental para la actividad agrícola’, concluyó.