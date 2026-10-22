General Alvear será sede de la primera edición de las Jornadas Técnicas de Producción y Manejo en Animales de Granja, una propuesta que busca fortalecer los sistemas productivos de la región mediante la capacitación, el intercambio de experiencias y la incorporación de herramientas técnicas para una producción más eficiente y sostenible.

La actividad se desarrollará el jueves 5 y viernes 6 de noviembre en el Predio Ferial de General Alvear, ubicado en calle 7 y Ruta Nacional 188. La convocatoria está dirigida a productores, trabajadores del sector, estudiantes y personas interesadas en conocer y profundizar sus conocimientos sobre estas actividades productivas.

La organización es fruto del trabajo articulado entre el INTA, el Clúster Ganadero de Mendoza, el Ministerio de Producción —a través de la Dirección Provincial de Ganadería—, la Municipalidad de General Alvear y la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería y Servicios de General Alvear.

Una propuesta para fortalecer la producción regional

Mauro Silvestre, representante del INTA, explicó que la iniciativa apunta a fortalecer los distintos sistemas productivos de la región, con especial atención a la ganadería de animales menores y de granja.

“Estamos viendo que, con el correr de los años, está creciendo esta actividad complementaria de la agricultura en este tipo de explotaciones”, señaló Silvestre al referirse al desarrollo de estas producciones en el oasis bajo riego.

Por su parte, la médica veterinaria del INTA Anadella Ravalli destacó que la propuesta surgió también a partir del interés de los productores por ampliar las instancias de capacitación a otras especies, luego de la convocatoria registrada en actividades anteriores.

En ese sentido, explicó que la producción ovina tiene una demanda creciente, con establecimientos familiares y fincas que están incorporando ovejas, mientras que la producción de gallinas ponedoras y la porcina también mantienen un desarrollo sostenido en el departamento.

El objetivo es acercar información técnica y conocimientos prácticos que contribuyan a mejorar el manejo de los animales y acompañar el crecimiento de estas actividades.

Tres jornadas específicas: ovina, porcina y avícola

El programa contempla actividades diferenciadas para cada producción, con disertaciones, talleres prácticos y espacios de consulta.

Jornada Ovina

Las actividades comenzarán el jueves 5 de noviembre, con acreditaciones desde las 8:30 y el acto de apertura a las 9. Luego, el médico veterinario José Luis Roberi, de la Escuela de Capacitación de Ovejeros de la Universidad Nacional de La Pampa, brindará una charla sobre producción ovina.

La jornada continuará con un taller práctico sobre evaluación y selección de reproductores en sistemas ovinos, a cargo del médico veterinario Andrés Franco, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Maza.

Gustavo Borgna, en representación de la Dirección Provincial de Ganadería, destacó la importancia de impulsar esta actividad en el departamento y de generar instancias de formación que permitan mejorar su desarrollo.

“En el departamento no se hace mucho, se hace muy informal”, señaló, al referirse a la producción ovina. Además, remarcó la necesidad de estimular el consumo de cordero y promover nuevas capacitaciones que contribuyan a consolidar esta actividad.

Jornada Porcina

El viernes 6 de noviembre, desde las 8:30, se desarrollarán las actividades vinculadas con la producción porcina. El programa incluye una charla sobre control y evaluación de materias primas, a cargo del médico veterinario Asensio Enzo, de Nutrifarms, seguida de un taller práctico sobre la temática.

También se abordará la estructura de costos dentro de la granja porcina, con una exposición del médico veterinario Federico Vienny, de Nutrifarms.

La mañana continuará con una mesa de charcutería denominada “Identidad y construcción colectiva”, con la participación de Marcelo Reynoso, Alejandro Martínez, Emetur y DiGAM.

Jornada Avícola

Durante la tarde del viernes, desde las 14, se desarrollarán las actividades dedicadas a la producción de gallinas ponedoras, a cargo del médico veterinario Raúl Farrando, del INTA.

La propuesta incluirá consideraciones sobre el manejo de la granja avícola para la producción de huevos y un taller práctico sobre evaluación de ponedoras y gallos, selección, sexaje de pollitos y vacunación.

De esta manera, las jornadas combinarán contenidos técnicos con instancias prácticas, buscando que los participantes puedan incorporar herramientas aplicables a sus propias producciones.

Inscripción y participación

Julia Pungitori, médica veterinaria y parte de la organización, destacó la importancia de la participación de los productores y de las instituciones educativas interesadas en la temática.

Las jornadas serán gratuitas, aunque requieren inscripción previa. Los interesados pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5YLLRE5ESFYZSBKrmUYE9AeJ_j-eHZGt8nLhcgZ0sZbpNpQ/viewform?usp=header

Para consultas, se encuentran disponibles los siguientes contactos:

M.V. Julia Pungitori: 2625 406667.

2625 406667. M.V. Anadella Ravalli: 387 5752205.