La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear realizó su Asamblea General Ordinaria, en la que se presentó la Memoria y Balance Anual 2025-2026. Además, se formalizó el recambio parcial de autoridades, que no incluye al presidente Germán Herrada ya que tiene un año más de mandato por delante.

La Memoria del período julio 2025 – julio 2026 reunió las acciones, gestiones y actividades desarrolladas por la institución y sus distintas Específicas durante el año, un período que la propia Cámara describió como marcado por el trabajo sostenido en representación de los sectores productivos, comerciales y de servicios del departamento. Con 92 años de historia, la institución presentó un recuento extenso que abarcó desde gestiones ante organismos provinciales hasta capacitaciones, eventos y acuerdos con entidades públicas y privadas.

Herrada destacó la labor de las Específicas y puso especial énfasis en el trabajo de los jóvenes: «Estoy cansado de escuchar en la calle ‘la juventud esto, la juventud lo otro’. Son nuestro futuro y los tenemos que apoyar. Son más capaces que nosotros y estoy seguro que van a sacar esto adelante». En esa línea, el presidente valoró el inicio de la gestión de Carolina Llanos al frente de Cámara Joven, quien además se incorpora como novedad a la Comisión Directiva Mayor.

La Lista Blanca, única presentada, quedó integrada por Germán Herrada, Herman Lorenzo, Carlos Hernández, Marina Rodríguez, Nicolás Alonso, Carlos Porta, Luis Ravotti, Alfredo Van Houten, Leandro Guidarelli, Marcos Amorós, Pedro Constanzo, Carolina Llanos, Leticia Calvente, Alberto Larrégola, Jorge Rubio, Lucas Fernández y Román Noguerol.

Sobre los desafíos del período que comienza, Herrada fue directo: «Entré con muchísimas ideas y el correr te lo va cambiando. Hoy, mantener es un gran logro. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que los socios se sientan cubiertos por nuestra Cámara».