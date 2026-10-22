A partir del 1 de noviembre, los docentes titulares y suplentes podrán acceder a una licencia especial para realizarse controles y estudios preventivos oncológicos sin descuentos salariales.

La medida no afectará el ítem de presentismo ni la dedicación docente y tendrá un período de prueba de 90 días.

Así lo confirmó Magalí Oneschuk en diálogo con FM VIÑAS , donde también brindó detalles sobre los trabajos de infraestructura escolar y el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2027: ‘la nueva licencia contempla estudios vinculados con la prevención del cáncer de mama, cuello uterino, ovario y próstata, por lo que alcanzará tanto a docentes mujeres como varones’, comentó.

El trámite se realizará de manera digital a través del sistema GEDI, mediante el código 92.1, para acceder al beneficio, los trabajadores deberán adjuntar el certificado correspondiente y el comprobante del estudio realizado, documentación que será validada por el Servicio de Salud Laboral: ‘el uso de esta licencia no afectará el salario, presentismo ni la dedicación docente, se prevé un período de prueba de 90 días para evaluar su funcionamiento operativo’, destacó.

Infraestructura escolar

Durante la entrevista, Oneschuk realizó un balance sobre el estado de los establecimientos educativos de General Alvear frente a las recientes lluvias: ‘se vienen realizando tareas preventivas entre ellas revisión de techos, poda de árboles y diferentes intervenciones destinadas a evitar inconvenientes’, destacó.

Controles bromatológicos en las escuelas

Finalmente, se refirió a los controles sobre los alimentos que se distribuyen en los establecimientos educativos: ‘continúan los recorridos semanales de personal de Bromatología, que realiza inspecciones sin previo aviso en distintas escuelas del departamento, las tareas incluyen la verificación de las condiciones de conservación de los alimentos, mantenimiento de la cadena de frío y la prevención de la contaminación cruzada’, concluyó.