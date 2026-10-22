LAS LLUVIAS Y TORMENTAS DEJARON 16 INCIDENTES EN MENDOZA Y EL SUR PROVINCIAL FUE EL MÁS AFECTADO

En San Rafael, la caída de un puente interrumpió el tránsito en el distrito de Pobre Diablo y El Molino. Además, permanecían cortados el Cañón del Atuel y la ruta provincial 179, en el tramo Malvinas-Los Toldos, debido a la acumulación de agua en los badenes.

En tanto, en Malargüe se registraron dos calles anegadas por las precipitaciones.

En Guaymallén, se registraron 4 incidentes: dos cables caídos, un incendio en una vivienda y un socavón.

Filtraciones y crecidas en el Valle de Uco

Las lluvias también provocaron inconvenientes en el Valle de Uco. En Tupungato, Defensa Civil informó sobre 2 viviendas con filtraciones en los techos y un corte momentáneo de la ruta provincial 86 por la crecida del arroyo Anchayuyo.

En Tunuyán, una vivienda resultó anegada.

Otros problemas en el Gran Mendoza

En el área metropolitana también hubo incidentes vinculados con las condiciones meteorológicas. En Capital se registraron daños en un transformador y en Las Heras, cables cortados.

Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica ante la continuidad de las lluvias y los posibles inconvenientes que estas generen.