Néstor Ortega, concejal alvearense, en diálogo con FM VIÑAS presentó una iniciativa para evaluar cambios en la circulación vehicular en la intersección de Diagonal Carlos Pellegrini, Calle Illia y Tricherri.

La propuesta busca reducir los puntos de conflicto ante la falta de semáforos solicitados desde 2017.

El concejal Néstor Ortega impulsa una propuesta para reorganizar el tránsito en este sector de General Alvear donde confluyen numerosos vehículos, ciclistas y peatones: ‘vecinos vienen planteando desde hace años la necesidad de instalar semáforos en esa intersección, ante la falta de avances en ese sentido se busca evaluar alternativas que permitan mejorar la circulación y prevenir posibles accidentes’, comentó.

Esta iniciativa contempla establecer un único sentido de circulación en un tramo de aproximadamente 100 metros de calle Illia: ‘de manera que funcione solamente como ingreso y no como salida hacia Diagonal Carlos Pellegrini, se propone analizar cambios en la circulación de Tricherri hacia el sur, con el objetivo de reducir la cantidad de accesos directos a la diagonal’, detalló.

De acuerdo con Ortega, quienes necesiten ingresar a Diagonal Carlos Pellegrini desde Illia podrían hacerlo a través de calle 5 o Los Olmos: ‘también hay una posibilidad de habilitar una salida alternativa por un callejón cercano a las vías, aunque actualmente ese sector es de tierra’, agregó.

Dicho lugar confluye distintos factores que incrementan el movimiento vehicular, consideran necesario buscar una solución que permita ordenar el tránsito sin depender exclusivamente de una inversión en semaforización.