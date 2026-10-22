Durante dos jornadas, en el Teatro Antonio Lafalla se realizó el segundo Encuentro de Escuelas Artísticas Vocacionales, organizado por la Escuela Alberto Williams, con la participación de instituciones de General Alvear, San Rafael, Malargüe y Chos Malal, Neuquén.

La propuesta incluyó presentaciones musicales durante la primera jornada y actividades de danza y talleres en la segunda, favoreciendo el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre estudiantes y docentes.

La iniciativa se sumó a la agenda cultural del departamento y al trabajo de la Municipalidad de General Alvear para promover la participación artística y fortalecer los espacios de formación y encuentro cultural.