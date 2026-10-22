Beatriz Graciela Berdini, quién representó a General Alvear y obtuvo el primer puesto en la novena edición de La Receta de la Abuela 2026: Herencia de Sabores, con una bondiola de cerdo a la cerveza negra acompañada de puré de manzana.

La final provincial se realizó el sábado en el estadio Vicente Polimeni, en Las Heras, con representantes de los 18 departamentos de Mendoza.

Este lunes, «Bety» fue recibida en Intendencia por el intendente Alejandro Molero, junto a la directora de Familia, Gabriela Arzelán, y la coordinadora del Programa del Adulto Mayor, Jorgelina Peralta, en un encuentro para reconocer su destacada participación y el primer puesto obtenido en representación de General Alvear.

La cocinera alvearense vivió con mucha emoción el momento en que anunciaron su nombre como ganadora. “Una experiencia maravillosa, lo pasé muy lindo y estoy contenta, feliz porque ganó el plato de General Alvear. Representé bien a General Alvear, que era la idea”, expresó.

Durante la competencia, los participantes tuvieron una hora y media para elaborar sus platos en un espacio de cocina especialmente preparado para la ocasión. Berdini destacó la organización del evento, el acompañamiento de los asistentes asignados a cada cocinero y la instancia de evaluación del jurado.

Jorgelina Peralta acompañó a la ganadora durante la jornada del sábado, junto al ballet de adultos mayores del departamento, que participó de las actividades artísticas. Además, destacó la continuidad de los talleres, las propuestas recreativas y los próximos encuentros destinados a las personas mayores.

Su receta, como tantas otras que forman parte de la historia de las familias, refleja el cariño, los recuerdos y las tradiciones que las personas mayores conservan y comparten con toda la comunidad.