Carmensa celebró este domingo el Día de la Madre con una jornada que combinó juegos, música y momentos compartidos, en una propuesta organizada para agasajar a las madres y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.

La actividad incluyó un bingo, un té compartido y música en vivo a cargo de Mariano Ruiz, en una tarde que convocó a más de 170 mujeres.

La delegada municipal, Norma Costa, destacó la participación y el acompañamiento de las vecinas. “El Día de la Madre no lo podíamos dejar pasar, así que acá estamos con todas las mamás disfrutando”, expresó.

La celebración también contó con la colaboración de los talleres municipales de marroquinería, costura y cerámica. Las alumnas de estos espacios elaboraron obsequios para las asistentes, sumando su trabajo a la organización de la jornada.

De esta manera, Carmensa compartió una tarde de celebración y reconocimiento a las madres, con una propuesta que puso en valor la participación de las vecinas y el encuentro entre integrantes de la comunidad.