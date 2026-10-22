La iniciativa acompaña a las instituciones que participarán de la competencia, que comenzará el 31 de octubre y reunirá a equipos de distintas categorías, en ambas ramas. Se destaca la incorporación de escuelas secundarias.

La Liga Alvearense de Fútbol de General Alvear, Mendoza, realizó la entrega de kits de entrenamiento con elementos específicos para la práctica del futsal a clubes, escuelas secundarias y una escuela de la disciplina que participarán de la próxima edición de la Champions Liga de Futsal, cuyo inicio está previsto para el 31 de octubre.

La iniciativa busca acompañar a las instituciones que formarán parte del certamen y facilitar el desarrollo de las actividades deportivas. Entre los aspectos destacados aparece la participación de establecimientos educativos, una presencia que amplía el alcance de la competencia y fortalece el vínculo entre el deporte y la comunidad educativa.

Las escuelas secundarias que recibieron los materiales fueron El Ceibo, el Instituto San Antonio (ISA), la Escuela Técnica y la Escuela San Martín. También recibió elementos la escuela de futsal Fundadores de Oportunidades.

Por el lado de los clubes, los kits fueron entregados a Colón, Andes, Bowen, 10 de Septiembre, Pacífico y Carmensa.

El tesorero de la Liga, Homero Di Berardino, explicó los alcances de la iniciativa y destacó la incorporación de nuevas instituciones al certamen. “Se hizo entrega de kits de entrenamiento con elementos de futsal para escuelas secundarias y clubes de Alvear que participan en la próxima competencia, que arranca el 31 de octubre. Llama la atención la cantidad de escuelas que se nos van sumando”, señaló.

Además, destacó la organización de la competencia en distintas sedes y la incorporación de nuevas instituciones. “Será la primera vez que tenemos un convenio con el Instituto San Antonio, entre otras sedes. Hay sede en Andes, la Escuela de Comercio y el Polideportivo”, precisó.

La Champions Liga de Futsal se disputará en las categorías sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 y sub-17, tanto en la rama femenina como en la masculina. Los encuentros se desarrollarán en distintas sedes, con arbitraje organizado para el desarrollo de la competencia.

La entrega de materiales forma parte del trabajo que lleva adelante la conducción de la Liga Alvearense de Fútbol, encabezada por el presidente Andrés Merlos y el vicepresidente Roberto Ortubia, con una mirada integral del deporte y el objetivo de acompañar a los clubes y las instituciones educativas.