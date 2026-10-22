Lucho Becerra, uno de los organizadores, explicó en diálogo con FM VIÑAS que las réplicas a escala constituyen una modalidad del aeromodelismo que busca reproducir con la mayor fidelidad posible las características de aviones reales: ‘gracias a los avances tecnológicos, estas aeronaves pueden alcanzar dimensiones considerables, con modelos que llegan a tener hasta cuatro metros de envergadura’, detalló.

A diferencia de los encuentros tradicionales de aeromodelismo, esta iniciativa está especialmente dedicada a las réplicas: ‘la propuesta no tendrá carácter competitivo, sino que busca reunir a la mayor cantidad posible de aficionados y compartir experiencias en torno a esta pasión’, agregó.

En esta tercera edición se espera la llegada de participantes de diferentes provincias argentinas, además de representantes de Chile y Uruguay: ‘la presencia de tres delegaciones chilenas estaba prevista, aunque su confirmación definitiva dependía de las condiciones climáticas y las posibilidades de viaje, cada delegación puede estar integrada por cuatro o cinco aeromodelistas, acompañados por sus familias’, destacó Becerra.

El encuentro contará con actividades durante el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, y el domingo 1 de noviembre, el sábado será la jornada central ya que durante ese día se concentrará la mayor cantidad de participantes y exhibiciones.