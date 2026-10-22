La Municipalidad de General Alvear oficializó la apertura de un concurso cerrado de antecedentes y oposición destinado a cubrir un total de 109 puestos vacantes en la carrera administrativa y técnica de la comuna, según un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca regularizar la situación laboral dentro del organigrama municipal mediante un proceso de selección interno. La convocatoria contempla distintas categorías que van desde la clase 4 hasta la 13, con una escala salarial de base remunerativa que oscila entre los $297.831,43 y los $420.902,27 mensuales, fijando además una jornada de trabajo obligatoria de seis horas diarias, a cumplirse en el horario de 7 a 13.

El desglose de los cargos a concursar abarca prácticamente la totalidad de las áreas operativas del Ejecutivo local, siendo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la que concentra el mayor volumen con 40 puestos a disposición, seguida de cerca por la Secretaría de Gobierno con 39 vacantes.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Administración dispone de 13 vacantes, la Secretaría de Desarrollo y Promoción suma 11 puestos y el área directa de Intendencia incluye 6 vacantes.

Entre los puestos a cubrir figuran cargos directivos, técnicos y operativos como subdirectores de área, jefes de departamento, asesores legales, contadores, ingenieros, personal de comunicación, trabajadores sociales, choferes, maquinistas viales y capataces de obra.

Fechas de inscripción, requisitos y lugar del examen

Los postulantes interesados en formar parte del proceso selectivo deberán realizar la inscripción de manera presencial en la Dirección de Recursos Humanos del municipio a partir del 2 de noviembre de 2026.

El periodo de recepción de solicitudes se extenderá por 12 días corridos, finalizando formalmente el 13 de noviembre a las 12.

Durante la inscripción, el personal habilitado brindará acceso a los pliegos de condiciones particulares y generales exige la normativa. Entre las condiciones establecidas en el decreto de llamado, se especifica que cada participante podrá postularse como máximo a dos de los puestos disponibles dentro de la nómina municipal.

La evaluación de los participantes estará a cargo de una comisión examinadora integrada por miembros de la Junta de Selección, directivos de cada área interviniente y docentes del Instituto de Educación Superior N.º 9-007 y del Instituto Tecnológico Universitario (ITU).

La instancia decisiva del concurso será el examen de oposición, el cual se realizará el sábado 28 de noviembre a las 8 en las instalaciones de la Escuela N.º 1-070 “Capital Federal”, ubicada en la intersección de las calles Roca y Sáenz Peña de la ciudad cabecera.