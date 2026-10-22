La Municipalidad de General Alvear firmó un convenio con Mendoza Fiduciaria para incorporarse a la línea de créditos provinciales destinada al sector forrajero, hortícola y a la eficiencia agrícola.

El acuerdo permitirá mejorar las condiciones de financiamiento y brindar garantías a productores que no reúnen los requisitos necesarios para acceder al crédito por sus propios medios.

Según informo, Guillermo Modón, secretario de desarrollo, ya había numerosas consultas entre los productores del departamento aunque hasta la firma del convenio no se habían podido iniciar los trámites correspondientes: ‘el financiamiento contempla hasta 20 hectáreas, con un monto de $1.200.000 por hectárea y un tope máximo de $25 millones por productor’, detalló.

En cuanto a las condiciones de devolución, los créditos tendrán un plazo de 18 meses, con seis meses de período de gracia: ‘la tasa de interés se calcula tomando como referencia la tasa del Banco Nación, sobre la cual la Provincia aplica una reducción del 20%, a ese beneficio se suma ahora una bonificación adicional del 6% a partir del convenio firmado por el Municipio’, agregó.

Los interesados pueden iniciar el trámite de dos maneras: a través de la página web correspondiente, donde se encuentra disponible la reglamentación junto con las declaraciones juradas y los requisitos exigidos por Mendoza Fiduciaria, o de forma presencial en la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de General Alvear.