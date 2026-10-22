El jueves 29 y viernes 30 de octubre se desarrollará el XI Congreso de Educación del Instituto San Antonio, una propuesta de formación continua que reunirá a especialistas para abordar los desafíos actuales de la educación. La actividad tendrá modalidad mixta, puntaje docente y estará abierta a toda la comunidad.

El director de Educación, José Morán, destacó el aporte de estas iniciativas a la capacitación y al fortalecimiento educativo del departamento.

Pablo Gaete, coordinador del Congreso, explicó que uno de los ejes será la violencia escolar, con especial atención al bullying y el ciberbullying, a cargo del doctor Alejandro Castro Santander, investigador del CONICET y especialista en la materia.

“La idea es generar herramientas concretas para padres y docentes para que puedan abordar esta temática”, expresó Gaete. El programa también incluirá conferencias sobre liderazgo educativo y literatura.

Por su parte, Diana Hassar, rectora del Nivel Superior del Instituto San Antonio, invitó a la comunidad a participar y remarcó la importancia de involucrarse ante problemáticas que atraviesan a la sociedad.

Las jornadas comenzarán a las 18:30 hs. en el Salón de Ciencias Económicas, ubicado en Paso de los Andes 635. Las inscripciones se realizan a través de https://congreso.isaalvear.edu.ar/