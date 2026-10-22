Las condiciones de inestabilidad climática y la elevada humedad de los últimos días encendieron las alertas entre los especialistas del INTA Rama Caída, quienes advierten sobre un escenario favorable para la aparición y propagación de enfermedades en diferentes cultivos.

En plantaciones de durazno ya se detectaron síntomas de enfermedades foliares, por lo que recomiendan a los productores intensificar los controles.

Las lluvias recurrentes, combinadas con el avanzado estado de desarrollo de los cultivos, generan condiciones propicias para la proliferación de microorganismos que pueden afectar la sanidad de las plantas y provocar pérdidas productivas.

Desde la Agencia de Extensión Rural del INTA explicaron que las consultas por problemas sanitarios comenzaron a incrementarse y que ya se observan algunas enfermedades en frutales de carozo, particularmente en durazneros.

“Debido a la alta inestabilidad que estamos teniendo desde hace varios días, y que por lo visto continuaría, están dadas las condiciones para la ocurrencia de enfermedades en los principales cultivos”, señalaron desde el organismo.

Entre las afecciones detectadas mencionaron la viruela y el torque del duraznero, dos enfermedades que afectan el follaje y que requieren especial atención por parte de los productores.

NO TODO SE SOLUCIONA CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Los especialistas remarcaron que el manejo sanitario de los cultivos no debe limitarse a la aplicación de productos, sino que es fundamental adoptar prácticas que reduzcan las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades.

En este sentido, recomendaron prestar especial atención al manejo del riego, las labores del suelo y el control de malezas, ya que estas acciones contribuyen a mejorar la ventilación de las plantaciones y disminuir la humedad.

“Cuando hablamos de manejo sanitario, no solamente hay que pensar en un tratamiento fitosanitario, sino también planificar una estrategia de manejo en el cultivo que permita mejorar las condiciones del ambiente”, explicaron.

RECOMIENDAN INTENSIFICAR LOS MONITOREOS

Ante este escenario, desde el INTA aconsejaron a los productores recorrer periódicamente sus fincas, observar la posible aparición de síntomas y actuar de manera preventiva para evitar que las enfermedades avancen.

También destacaron la importancia de consultar con profesionales antes de implementar tratamientos, de modo que las decisiones respondan a las necesidades específicas de cada cultivo.

Los productores que detecten síntomas o tengan dudas sobre el estado sanitario de sus plantaciones pueden acudir a su asesor técnico de confianza o acercarse a la Agencia de Extensión Rural del INTA más cercana, donde recibirán orientación para prevenir daños y minimizar las pérdidas.