El próximo domingo 1 de noviembre, a las 15:30 h, se llevará a cabo una lotería familiar en el Polideportivo, con importantes premios en dinero, la iniciativa busca recaudar fondos para que cuatro jardines y dos centros de apoyo puedan finalizar el año y afrontar los primeros gastos de enero.

En diálogo con FM VIÑAS, la presidente de AMAF, María Gaggiolli, explicó que la recaudación será fundamental para sostener el funcionamiento de las instituciones durante los próximos meses: ‘se esta trabajando intensamente en la venta de cartones, con la participación de familias, docentes, directivas y miembros de la comisión’, comentó.

Los cartones tienen un valor de $8.000 y se pueden conseguir comunicándose con integrantes de la comisión o acercándose a cualquiera de los cuatro jardines.