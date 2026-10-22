El Gobierno de Mendoza, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza (FOPIATZAD), convoca a licitación pública para la ejecución de la obra “Construcción de la Estación Transformadora Parque Industrial San Rafael y Línea de Alta Tensión Doble Terna 132 kV – Ampliación ET General Alvear”.

El presupuesto oficial de la oferta básica asciende a 43.347.962 dólares, IVA incluido, mientras que la alternativa obligatoria N.º 1 contempla una inversión de 38.822.562 dólares, IVA incluido.

La visita de obra está prevista para el 19 de noviembre de 2026, a las 12 horas, mientras que la apertura de ofertas se realizará el 3 de diciembre de 2026, a las 10 horas.

La obra será financiada con fondos provenientes del resarcimiento establecido por el Decreto N.º 2070/2024.

Los pliegos y las novedades de la licitación podrán consultarse en el sitio web [www.fopiatza d.ar](https://fopiatza d.ar/).

https://fopiatza d.ar/—. Las consultas deberán enviarse al correo electrónico info@fopiatza d.ar —sin espacios: info@fopiatza d.ar—.