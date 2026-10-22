Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este miércoles en San Rafael terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un arma de fuego, cocaína y dinero en efectivo.

El operativo se inició cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos detectaron un vehículo que circulaba en contramano por una calle de la ciudad.

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 4.45, cuando personal de Infantería recorría la avenida Hipólito Yrigoyen y observó un Peugeot 307 negro que transitaba en contramano por calle Lavalle.

Ante esa situación, los uniformados interceptaron el automóvil en la estación de servicio YPF ACA, en la zona de avenida Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, y procedieron a identificar a sus ocupantes. Se trataba de un hombre de 39 años, identificado como D. A. T., y una mujer de 30 años, identificada como F. M. O.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos encontraron una pistola calibre .22 marca Browning, equipada con un cargador y cuatro municiones. Además, secuestraron 11,68 gramos de una sustancia que posteriormente fue identificada como cocaína por personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).

En el procedimiento también se incautaron $273.000 y 100 dólares en efectivo, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se ordenó la aprehensión de ambas personas y el secuestro del automóvil y del arma de fuego. En tanto, la sustancia estupefaciente quedó a disposición de la Justicia Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó bajo la intervención de la Comisaría 32, mientras se desarrollan las medidas judiciales derivadas del hallazgo del arma, la droga y el dinero.