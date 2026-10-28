Los usuarios de Irrigación elegirán con su voto a los representantes que durante el período 2027-2023 se encargarán de administrar la Inspección a la que pertenecen.

El 1 de noviembre el mundo del agua tendrá su jornada de elecciones en Mendoza. Cada cuatro años esta instancia democrática se repite y comprende la renovación del cuadro de autoridades de la Inspección de Cauce: Inspectores de Cauce, nexo imprescindible entre los interesados y el Departamento general de Irrigación, y Delegados. Cabe resaltar que se encargan de la administración y mantenimiento de los canales secundarios y terciarios de la red de riego, bajo la órbita de la Inspección.

Los usuarios tienen la obligación de votar pero para ello deben cumplir ciertos requisitos.

¿Quiénes pueden votar?

Cualquier concesionario titular de la jurisdicción del cauce empadronado con más de 1000 metros, que figure en el padrón hasta el 31 de agosto 2026 y en aquellos cauces donde los usuarios sean permisionarios de usos de agua superficial en su totalidad.

También podrá votar quien tenga una carta poder otorgada por el titular o representante legal certificada por escribano público o por la Subdelegación de Aguas pertinente.

El voto es obligatorio y su incumplimiento es sancionado según la Ley 9595 con el pago de una multa de 10 UFAs (Unidad Fiscal del Agua, es decir $12.000), que se cargan en la cuenta corriente de cada padrón de manera automática al no registrarse el voto del usario empadronado.

En la web www.irrigacion.gov.ar se pueden consultar las escuelas habilitadas para emitir el sufragio y el padrón de usuarios, donde ingresando los datos personales, cuit o código de cauce y padrón parcial se puede saber si si está apto para votar.

¿Por qué y para qué se eligen nuevas autoridades en las Inspecciones?

El camino del agua tiene dos etapas de gestión bien definidas: la que realiza el Departamento General de Irrigación y la que está a cargo de las Inspecciones de Cauce. Irrigación es un organismo público autárquico y autónomo, de jerarquía constitucional, conducido por un Superintendente y los Subdelegados de cada río (Mendoza, Tunuyán Superior, Tunuyán Inferior, Diamante, Atuel y Malargüe).

A través de las Subdelegaciones, Irrigación gestiona los ríos, el manejo de los embalses, la operación de los diques de derivación y los canales primarios, con los que hace la entrega mayorista del agua a las Inspecciones de Cauce.

Las Inspecciones de Cauce hacen la entrega minorista del agua. Son entes de derecho público no estatal, integradas por regantes de un mismo cauce. Deciden y ejecutan su propio presupuesto. No forman parte de Irrigación, pero sí son controladas por el organismo. Gestionan los canales secundarios y terciarios, hijuelas y tomas.

Los Inspectores de cauce son usuarios elegidos democráticamente por el resto de los regantes de cada Inspección. Y durante 4 años administran el agua en la etapa final del sistema por eso es que es muy importante que los usuarios tengan conocimiento de quién es el candidato de su Inspección y a quiénes podrá votar.