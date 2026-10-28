La plaza del barrio Los Ranqueles fue el punto de encuentro para cerrar las actividades de Octubre Rosa, con stands institucionales, servicios de salud y asesoramiento a los vecinos.

El cronograma departamental reunió propuestas impulsadas de manera conjunta por la Municipalidad de General Alvear, el Hospital Enfermeros Argentinos, el Área Departamental de Salud, OSEP, ALCEC, la agrupación Cascos Fríos y la Dirección de Familia, a través de la Coordinación de Mujer y Género.

Durante octubre se desarrollaron actividades semanales que facilitaron el acceso a estudios preventivos, como mamografías y ecografías, además de iniciativas de concientización y acompañamiento a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

Jimena Colombres, coordinadora de Mujer y Género, destacó la respuesta de la comunidad y expresó: “ha sido todo un mes de mucho trabajo y mucha respuesta por parte de las vecinas y los vecinos. Estamos muy contentos de haber podido acercar los servicios de salud y de prevención a la comunidad”.

Entre las propuestas impulsadas mencionó “Palabras que acompañan”, destinada a brindar contención y apoyo a personas que transitan tratamientos oncológicos, y la instalación de tótems informativos con códigos QR, ubicados en espacios de circulación cotidiana para acercar información sobre el cáncer de mama.

Esta última iniciativa continuará extendiéndose a los distritos y parajes del departamento.

Finalmente, Colombres recordó que la prevención y el cuidado de la salud requieren atención durante todo el año: “si bien se hace especial hincapié en un mes de concientización, el cuidado de la salud tiene que ser siempre una prioridad para todos”.

En ese sentido, destacó la continuidad del trabajo municipal y el acompañamiento de las instituciones que participan de estas acciones.