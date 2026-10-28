Eluney desarrolla en General Alvear actividades y terapias asistidas con caballos, destinadas a personas de distintas edades, con o sin discapacidad. Además, trabaja para impulsar la difusión de estas prácticas y busca que Mendoza pueda ser sede de una certificación internacional en la materia.

Silvina Balbo integrante del Centro Eluney explicó en diálogo con FM VIÑAS que el espacio funciona desde hace aproximadamente un año y medio sobre Ruta Nacional 143, en la intersección con calle Aznar, a unos 300 metros del paraje La Holla.

El centro se dedica a las terapias y actividades asistidas con caballos y tiene como objetivo acompañar procesos personales y promover la autonomía: ‘las propuestas están destinadas a personas de entre 3 y 80 años y contemplan distintas modalidades de trabajo, tanto a pie como mediante actividades de monta’, comentó.

Balbo comentó que su acercamiento a esta disciplina surgió hace aproximadamente seis años, a partir de distintas formaciones: ‘tengo trayectoria desde los 18 años como terapeuta, encontré en el vínculo con los caballos como una herramienta que permita abordar diferentes condiciones y procesos desde una perspectiva distinta a la terapia tradicional’, detalló.

Formación internacional y un proyecto para Mendoza

Eluney en la actualidad realizó una participación en una certificación internacional de quinoterapia y coaching asistido con caballos, realizada recientemente en la provincia de La Pampa: ‘la capacitación reunió a especialistas de Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Argentina, entre ellos profesionales de la salud, neurólogos, psicomotricistas, kinesiólogos, psicólogos y docentes de distintas áreas’, resaltó

A partir de esa experiencia, trabajan para que Mendoza pueda recibir el próximo año una certificación internacional de estas características: ‘la falta de un marco legal específico representa una dificultad para que las obras sociales puedan brindar cobertura, por lo que muchas instituciones funcionan mediante convenios, donaciones y otros recursos’, destacó.

¿Cómo comunicarse con Eluney?

Quienes deseen conocer el espacio o recibir más información pueden acercarse a su sede, ubicada sobre la Ruta Nacional 143 a 300 metros del paraje La Olla.

También pueden encontrarlos en Instagram como @eluney.silvinabalbo o comunicarse a los teléfonos 0264- 810508 y 2641-02334.