El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia dispuesta a asumir la guarda con fines de adopción de un niño de 8 años, identificado como “L”.

Según detalla la convocatoria judicial, “L” cursa segundo grado en una escuela de su zona, donde cuenta con los apoyos necesarios para su trayectoria escolar. También participa de actividades recreativas con compañeros y sus familias, y recibe acompañamiento psicológico y psicopedagógico.

Es descripto como un niño curioso, dulce y demostrativo. Entre sus intereses se encuentran los videojuegos, la computadora, los autitos, las motos y mirar televisión. Además, siente un especial cariño por los gatos y disfruta de comidas como la pizza y el helado.

Uno de los aspectos fundamentales de esta convocatoria es que el niño tiene tres hermanos, por lo que la familia que se postule deberá estar dispuesta a preservar y sostener ese vínculo, favoreciendo la continuidad de una relación significativa para su vida.

Desde el Juzgado señalaron que se busca una familia con adultos comprometidos con su bienestar, que puedan ofrecerle afecto, contención y acompañamiento.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 261 6799541